La manovra speciale di Biden sul petrolio è snobbata dal cartello guidato da sauditi e russi

Il principe saudita Bin Salman, ignorato per mesi dal presidente americano, ora vuole rovinare il piano degli Stati Uniti per tenere basso il prezzo del greggio

Ieri un cartello di produttori di petrolio guidato da Arabia Saudita e Russia ha mandato una dichiarazione sfacciata di ostilità all’Amministrazione Biden. È una questione economica, ma è anche una questione di inimicizia personale e di cattivi rapporti tra leader mondiali che non riescono a parlarsi. Martedì il governo americano aveva annunciato che tra la metà di dicembre e la fine di aprile avrebbe messo sul mercato cinquanta milioni di barili di greggio conservati nella Riserva strategica per tentare di abbassare il prezzo del greggio sul mercato secondo la legge della domanda e dell’offerta: se c’è molto greggio disponibile sul mercato il prezzo scende, ovviamente. L’Amministrazione Biden aveva chiesto di fare altrettanto a Cina, Corea del sud, India, Giappone e Regno Unito – quindi di attingere alle loro riserve strategiche – e così ha raccolto altri venti milioni di barili di greggio da mettere sul mercato. In totale settanta milioni di barili di greggio – ma potrebbero diventare ottanta – messi a disposizione da una coalizione di paesi che non ha precedenti. Ma ieri, secondo una notizia esclusiva del Wall Street Journal, sauditi e russi hanno deciso di rispondere in opposizione alla manovra americana e “considerano una pausa nella produzione”: questo vuol dire che ci sarà meno greggio sul mercato e quindi il prezzo continuerà a salire. Questo è un problema per il presidente Biden.