La Crimea è Ucraina

“La Crimea, ori e segreti del Mar Nero” era il titolo di una mostra all’Allard Pierson Museum di Amsterdam. Raccoglieva tesori archeologici provenienti da quattro musei della penisola di Crimea che è parte dell’Ucraina, ma per la Russia, che l’ha annessa attraverso un referendum ritenuto illegittimo, è Russia. I tesori sono stati prestati prima dell’annessione e da quel momento sono rimasti bloccati nei Paesi Bassi, perché la Crimea ne chiedeva la restituzione, ma la giustizia olandese non sapeva più dire a chi appartenessero gli oggetti. Darli alla penisola voleva dire darli alla Russia, darli all’Ucraina voleva dire non farli tornare nella loro regione di provenienza. Ieri la Corte d’appello di Amsterdam ha deciso di restituire “i tesori della Crimea allo stato ucraino”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE