Come hanno fatto i sei terroristi palestinesi a evadere dal carcere in Israele

Israele sta ancora cercando i sei uomini che lunedì mattina sono evasi dal carcere di Gilboa, che ha fama di essere uno dei più sicuri del paese. Si tratta di sei palestinesi, uno dei quali, Zakaria Zubeidi, è considerato un eroe della Seconda Intifada, gli altri sono tutti affiliati al jihad islamico, uno incriminato per omicidio, e la loro impresa ha suscitato un’ondata di festeggiamenti tra i palestinesi, che hanno esultato, sono andati in giro per le strade a distribuire caramelle e a celebrare lo smacco alla sicurezza israeliana. Mentre Gerusalemme interroga i parenti degli evasi e allarga il raggio della ricerca, i media israeliani si sono dati un gran da fare per capire come sia stata possibile una fuga del genere, così semplice per un carcere tanto sicuro. Hanno individuato una lunga serie di problemi e di inadempienze che hanno permesso l’evasione.

