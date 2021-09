In Bielorussia la guerra al regime ora la fanno i cyber partigiani

Dopo aver imprigionato, o costretto all’esilio, ogni oppositore politico – ieri anche Maria Kalesnikava, la flautista che aveva organizzato la campagna elettorale della leader dell’opposizione Svjatlana Tikhanovskaya, è stata condannata a undici anni di carcere – il presidente bielorusso Aljaksandr Lukashenka pensava di aver silenziato qualsiasi forma di dissenso. Si sbagliava. Da mesi la resistenza all’ultimo dittatore d’Europa sembra essersi spostata online grazie a un gruppo di informatici, appoggiato da alcuni ex funzionari delle forze dell’ordine del paese. Si sono dati il nome di Belarus cyber partisans, cyber partigiani bielorussi, e dichiarano di essere riusciti a intrufolarsi in decine di database della polizia e del governo, ottenendo quelle che sostengono essere le prove dei crimini commessi dal regime e che man mano stanno pubblicando su internet: video che mostrano gli oppositori picchiati nelle carceri o audio in cui si sentono gli ufficiali ordinare la repressione violenta delle proteste. Un portavoce del collettivo con cui il Foglio ha potuto chiacchierare tramite l’app di messaggistica Telegram dice che i loro obiettivi sono “rovesciare Lukashenka, ripristinare un governo democratico e uno stato di diritto”, e per raggiungerli si stanno preparando a “un massiccio attacco informatico che spera di paralizzare le forze di sicurezza del regime e permettere a noi, il popolo, di riprendere il controllo della Bielorussia”.

