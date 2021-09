L'equilibrio transatlantico sul Covid s'è ribaltato. Il saggista David Frum ci spiega perché

Il commentatore, ex speechwriter di Bush jr, ci racconta il virus in Florida, con il suo governatore che non può mostrarsi debole

Secondo le ultime rilevazioni, l’esitazione nei confronti dei vaccini in America sta diminuendo, soprattutto tra i genitori che devono immunizzare i figli: prima erano molto più scettici (soltanto il 54 per cento diceva due settimane fa di voler far vaccinare i ragazzi, ora è il 68, secondo un sondaggio Axios/Ipsos). Ma la lentezza americana è sempre più evidente se comparata con gli altri paesi, e per questo l’Unione europea ha introdotto delle restrizioni (non vincolanti: ogni stato membro decide) ai viaggi degli americani non vaccinati. Qualcuno pensa che sia la vendetta dell’Ue per la non reciprocità adottata dall’Amministrazione Biden all’inizio dell’estate (e la vendetta per tutto il male che si è detto della campagna europea), ma è un fatto che gli Stati Uniti siano oggi considerati un hotspot del Covid piuttosto pericoloso: la variante Delta sta facendo molte vittime anche perché la campagna di vaccinazione va a rilento.