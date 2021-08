Durante il loro primo incontro Biden e Bennett si fanno promesse

Roma. E’ finita un po’ sottosopra la visita di Naftali Bennett a Washington, tanto attesa, tanto necessaria, arrivata in un momento difficilissimo, infine rimandata a oggi. Joe Biden rinchiuso nella Situation Room dopo la notizia degli attentati suicidi all’aeroporto di Kabul, aveva fuori dalla porta uno dei suoi alleati più importanti, arrivato alla Casa Bianca proprio per fargli capire che l’amicizia tra Israele e Stati Uniti in questo momento è più necessaria. “I rapporti tra Gerusalemme e Washington – ha detto al Foglio Gil Troy, editorialista del Jerusalem Post e professore presso la McGill University di Montreale – sono sempre stati altalenanti. E’ un rapporto che va a momenti, ma l’amicizia di fondo rimane”. Era rimasta anche con tra Barack Obama e Benjamin Netanyahu, nonostante tutte le divergenze e “i problemi di chimica che nascevano tra due uomini che volevano sempre il centro della scena. Non era un problema ideologico, ma appunto di chimica”. Dopo la freddezza tra Netanyahu e Biden appena insediato, con l’arrivo di Bennett come primo ministro a capo di una coalizione nata per escludere proprio Netanyahu, si pensava che i rapporti potessero migliorare e questa visita era la grande occasione. Ma in realtà Bennett, ideologicamente, è molto vicino all’ex premier israeliano e Biden a Obama, quindi le divergenze dovrebbero rimanere. Ma Troy ribadisce: “Sono anche i toni che contano e da questo punto di vista Bennett è partito bene”.

