Jovenel Moïse, il presidente di Haiti, è stato assassinato

L'agguato mentre il capo dello stato era in casa con sua moglie, morta poche ore dopo in ospedale. Tra due mesi ci saranno le elezioni presidenziali e legislative, già dal 2019 la sua presidenza andava avanti tra dure proteste sociali

“Intorno all’una del mattino, nella notte tra martedì 6 luglio e mercoledì 7 luglio 2021, un gruppo di individui non identificati, alcuni dei quali parlavano in spagnolo, ha assalito la residenza privata del presidente della Repubblica ferendo così a morte il capo dello stato”. Così, attorno alle 8 locali, il mezzogiorno italiano, la morte del presidente di Haiti Jovenel Moïse è stata resa nota dal primo ministro uscente, Claude Joseph, attraverso un comunicato. “La moglie del presidente è stata ferita nell’attacco e ricoverata in ospedale”, ha aggiunto Joseph. Poche ore dopo è morta anche lei. “Condannando questo atto atroce, disumano e barbaro”, ha invitato la popolazione alla calma e ha dichiarato che la polizia e l’esercito avrebbero assicurato la legge e l’ordine. “Vinceranno la democrazia e la Repubblica”, conclude il comunicato.