Chi è Peter R. de Vries, il giornalista a cui hanno sparato nel cuore di Amsterdam

Dal caso Heineken all'assassinio di Jfk. E poi gli scomparsi, la lotta al narcotraffico. Tra giornalismo di inchiesta e un debole per i riflettori (ma con un flop in politica): così de Vries è diventato il "guru del crimine"

Sta scuotendo profondamente i Paesi Bassi l'aggressione di ieri sera, quando un uomo è stato raggiunto da cinque colpi di arma da fuoco ad Amsterdam verso le 19:30. Due motivi: l'agguato è avvenuto in pieno centro, a due passi da Leidseplein, zona turistica e di vivace vita notturna - localetti, casinò, il Rijksmuseum a un ponte e un canale più in là. Secondo: la vittima è il giornalista d'inchiesta Peter Rudolf de Vries, 64 anni, uno dei volti più noti della televisione olandese. Mentre lui lotta tra la vita e la morte in un ospedale della capitale – la polizia ha fermato due sospettati: un 35enne polacco e un 21enne residente a Rotterdam –, da questa mattina il luogo del delitto ha iniziato a ricoprirsi di fiori e messaggi dei passanti. "Un attacco alla libera stampa e allo stato di diritto", hanno commentato re Guglielmo Alessandro e il premier Mark Rutte. Ma per inquadrare la caratura del personaggio, colpisce ancora di più la dichiarazione dell'ambasciata americana all'Aia: "Hanno colpito un eroe nazionale".