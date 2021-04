Da oggi Mark Rutte è più fragile

Anche un premier Teflon rischia di essere ammaccato. E' quello che è accaduto ieri a Mark Rutte nei Paesi Bassi, in una giornata surreale al parlamento, che si è conclusa in piena notte con il primo ministro di un governo dimissionario, il cui partito ha appena vinto le elezioni, che è sopravvissuto a una mozione di sfiducia, ma è stato colpito da una mozione di censura. Rutte può ancora sperare di guidare il suo quarto governo di coalizione, dopo dieci anni al potere che gli sono valsi il soprannome di “Teflon”. Ma le trattative per formare una maggioranza saranno più difficili dopo la censura di ieri, con Rutte che appare decisamente indebolito nei confronti dei suoi partner attuali e futuri. Ricapitoliamo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni