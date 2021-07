Macron rilancia l'idea di un servizio civile franco-italiano

"Permetterà di offrire ai popoli e ai giovani vere prospettive", ha detto il presidente francese accogliendo il capo dello stato Mattarella. La proposta del think thank Volta, che nel 2016 prevedeva un servizio civile europeo

Una sorta di Erasmus del servizio civile. Che, in attesa di trovare compimento a livello comunitario, parta dall'asse franco italiano. E' quanto ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron ricevendo quest'oggi all'Eliseo il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. L'occasione per "procedere con il Trattato bilaterale di cooperazione rafforzata, il trattato del Quirinale, che permetterà di consolidare la nostra relazione, di offrire ai popoli e ai giovani vere prospettive e consentirà che i giovani si impegnino in insieme in un servizio civile franco-italiano", ha specificato Macron. Trovando una sponda nel capo dello stato italiano che ha accolto con favore la proposta: "I nostri giovani collaboreranno insieme, le nostre amministrazioni sono pronte a definire velocemente le modalità del progetto. Siamo entrambi impegnati nella definizione dei contenuti di un trattato e speriamo di condurlo a compimento velocemente", sono state le parole di Mattarella a riguardo.

L'idea riprende una proposta elaborata nel 2016 dal think thank Volta di Giuliano da Empoli, Si chiamava Odysseau, era rivolta ai giovani non studenti tra i 18 e i 25 anni, e aveva come obiettivo quello di “accompagnare i partecipanti nell’avvicinamento al mercato del lavoro, dotandoli di un patrimonio di esperienze e di skills che potranno successivamente essere investiti in ambito professionale”. L'intenzione, quindi, era quella di andare oltre l'ambito degli accordi transnazionali, prevedendo un'estensione e un coordinamento a livello comunitario. Odysseus sarebbe voluto diventare uno strumento fondamentale – riprendendo l'esperienza di Erasmus –, per cementare la cittadinanza europea e, alla fine, “reinventare l’Europa”. Il lavoro che stanno portandi avanti Francia e Italia con la firma di questo trattato si muove in quella direzione.