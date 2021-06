L'imbroglio di Orbán

Sappiamo riconoscerla molto bene, la natura di un’assistenza non richiesta, di una mano falsamente fraterna, di un’imposizione culturale, politica e morale, anche se l’offerta arriva “da gente in giacca e cravatta e non da militari con le mostrine sul petto”. Sappiamo riconoscerla e sappiamo rifiutarla perché “l’Ungheria non diventerà una colonia”, lo è stata e non lo sarà più. Era il 2012, nello splendido palazzo del Parlamento di Budapest dove si respira aria imperiale con quei lampadari da sale da ballo principesche, quando il premier Viktor Orbán fece per la prima volta in modo tanto esplicito l’equiparazione tra l’Unione europea e l’Unione sovietica. Da lì in poi questa retorica – gli illiberali siete voi europei, non noi ungheresi che la battaglia per la libertà ce l’abbiamo nel sangue – sarebbe diventata una costante, ma allora suonò quasi come una gaffe, una boutade di un primo ministro furibondo perché aveva mandato una lettera a Bruxelles e aveva ricevuto in cambio delle richieste e delle condizioni. Orbán chiedeva all’Unione europea e al Fondo monetario internazionale una linea di credito di 20 miliardi di euro per evitare il default; le istituzioni gli avevano detto che in cambio Budapest avrebbe dovuto dare garanzie sull’indipendenza della Banca centrale ungherese rispetto all’esecutivo. Orbán disse: siete peggio dei sovietici.

