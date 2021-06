Strade, aeroporti, ospedali. Il Made in Italy in Libia non teme i turchi

A dieci anni dalla caduta di Muammar Gheddafi, un premier italiano è andato in Libia mettendo in cima alla sua agenda la ricostruzione del paese, gli appalti, le opportunità economiche. L’ha fatto Mario Draghi lo scorso aprile sbarcando a Tripoli, peraltro senza sottrarsi alle critiche di chi gli contestava un approccio troppo orientato al business e poco al rispetto dei diritti umani e all’immigrazione. “La questione più importante – aveva detto il presidente del Consiglio in quell’occasione – è la riattivazione dell’accordo” di amicizia del 2008 tra Italia e Libia “in tutti i suoi aspetti, in particolare per quanto riguarda l’autostrada” dal confine egiziano a quello tunisino. Con il cessate il fuoco e l’insediamento del governo di unità nazionale di Abdul Hamid Dabaiba, i libici hanno ora tre priorità. La prima è di rendere stabile la tregua, confederando le milizie in un esercito nazionale; la seconda è di risolvere il problema energetico – ancora oggi in alcune zone i blackout dell’energia elettrica possono durare oltre 20 ore al giorno – e dell’approvvigionamento dell’acqua; il terzo, su cui vuole puntare l’Italia, è quello delle infrastrutture.

