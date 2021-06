Hai detto “sciocco”? In galera. Succede in Turchia

Non c’è pace per il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, oggetto di una ennesima inchiesta: questa volta rischia fino a 4 anni di carcere. Da quando ha sottratto al Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, il controllo della città più importante della Turchia, Imamoglu è oggetto di un disperato tentativo da parte di Erdogan di screditarlo e di depotenziare la sua amministrazione, limitando l’afflusso di denaro e compromettendo i piani di sviluppo della megalopoli anche in settori nevralgici come quello dei servizi e dell’assistenza alla popolazione più bisognosa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni