Tutte le sfide e i primi limiti del nuovo multilateralismo

“La crisi sanitaria”, ha detto Mario Draghi al Global Solutions Summit, “ci ha insegnato che è impossibile affrontare i problemi globali con soluzioni interne”. Il presidente del Consiglio italiano ha condiviso il palco con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i due erano d’accordo su tutto, ma su un punto in particolare: che siamo di fronte a un momento di cambiamento e che tutto ciò che va fatto, va fatto insieme. A problemi globali bisogna dare risposte globali, è questa l’essenza del multilateralismo, della nuova esigenza di collaborazione che deve coinvolgere tutti. “Il mondo ha bisogno del mondo intero, non di un insieme di stati”, ha detto Draghi, pronto a fare dell’Italia la promotrice di un multilateralismo nuovo: “L’Italia è determinata a guidare il cambio di paradigma”. La Merkel si è occupata di aggiustare l’Unione europea in questi ultimi mesi, di fare in modo che si dotasse di tutti gli strumenti necessari per uscire dalla pandemia, lo ha fatto anche rompendo i suoi tabù, superando le divisioni a Bruxelles e a Berlino. Ora tocca a Draghi fare il passo ulteriore, spingere affinché dall’Unione europea parta il forte impulso per dimostrare che in futuro, per tutte le crisi che verranno, ci vorrà più collaborazione, più cooperazione.

