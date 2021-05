Ecco la strategia dell'Ue sulla cybersicurezza

La pandemia di Covid-19 è servita all’Unione europea anche a riscoprire l’importanza della cybersicurezza in un contesto geopolitico nel quale Russia e Cina non esitano a usare hacker, propaganda e disinformazione per sottrarre informazioni preziose o seminare dubbi sull’efficacia del modello democratico. L’episodio più clamoroso è stato l’attacco contro l’Agenzia europea dei medicinali, svelato nel dicembre del 2020. L’inchiesta nei Paesi Bassi è ancora in corso, ma secondo la stampa olandese l’operazione sarebbe stata condotta da hacker russi. Sono stati sottratti documenti sul vaccino Pfizer-BioNTech e alcune email sulla strategia vaccinale dell’Ue. A settembre alcuni ospedali in Germania sono stati colpiti da “ransomware” (i virus che bloccano i sistemi informatici per chiedere riscatti). Tra febbraio e marzo lo stesso è accaduto a tre ospedali in Francia. Il 4 maggio in Belgio è stata colpita Belnet, la rete che connette le amministrazioni pubbliche, le scuole e i centri di ricerca. Quel giorno la commissione Esteri della Camera stava per dibattere una risoluzione per qualificare come genocidio la repressione degli uiguri nello Xinjiang.

