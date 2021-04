Le intelligence europee ricostruiscono a ritroso le operazioni russe (e in Italia?)

Grazie agli errori e alla corruzione, è possibile scoprire molto di quello che hanno fatto gli agenti russi in Europa negli ultimi anni. Inclusi sabotaggi e omicidi tra Londra e Praga e forse sei esplosioni in Bulgaria

I servizi di intelligence di tutti i paesi dell’Europa stanno ricostruendo a ritroso le incursioni dell’intelligence militare della Russia negli ultimi anni sul loro territorio, grazie agli errori recenti degli agenti russi e grazie al fatto incredibile che, grazie alla corruzione, milioni di dati russi come le liste dei passeggeri sugli aerei e gli elenchi nazionali dei passaporti sono acquistabili da chiunque sul web. E’ come se i servizi di intelligence russi avessero offerto senza volerlo un filo robusto: ad afferrarlo da un capo e a tirarlo si riesce ad arrivare a molto di quello che hanno fatto, dalla Francia a Londra, dai Paesi bassi a Praga e forse anche all’Italia. La mole di informazioni cresce di mese in mese.