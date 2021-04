L'Ue si disarma da sola con la Russia

Preoccupazione per Navalny (e tutto il resto) ma non si preparano sanzioni

"Per il momento non c’è nessuna azione per adottare ulteriori sanzioni contro la Russia”, ha detto ieri l’Alto rappresentante, Josep Borrell, dopo una riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione europea in gran parte dedicata alle minacce russe contro l’Ucraina e alla drammatica situazione di Alexei Navalny. Borrell ha spiegato che “più di 150 mila soldati russi sono ammassati alla frontiera dell’Ucraina e in Crimea”, cioè “il più grande dispiegamento dell’esercito militare russo alla frontiera ucraina di sempre”. L’Ue e i 27 hanno espresso “profonda preoccupazione” e intimato alla Russia di ritirare i suoi soldati. Poi l’Alto rappresentante ha detto che “la situazione del signor Navalny è critica” e che deve avere “accesso immediato a medici di cui si fidi”. Per i 27, le autorità russe “sono responsabili” del suo stato di salute e “dovranno risponderne”. Infine Borrell ha annunciato che l’Ue “è unita e solidale” con la Repubblica ceca, che ha espulso 18 spie russe dopo aver accusato i servizi di Mosca dell’esplosione di un deposito di munizioni nel 2014 che provocò la morte di due persone.