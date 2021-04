Il nucleare dell'Iran. E tutto il resto

L’incontro con Teheran è un’occasione da non sprecare per gli europei

Martedì a Vienna cominciano i negoziati indiretti tra America e Iran sul nucleare. L’Amministrazione Biden vuole il ripristino del patto del 2015, l’Iran vuole l’annullamento di tutte le sanzioni, da entrambe le parti c’è consenso sulla direzione da prendere ma disaccordo su chi dev’essere il primo a fare la mossa di concedere all’altro. Sono negoziati indiretti nel senso che ci saranno Unione europea, Francia e Germania a fare da mediatori, proprio nel senso fisico. Americani in una stanza, iraniani in un’altra stanza ed europei a fare avanti e indietro per scambiare le proposte e le risposte. L’Europa ha l’occasione di mostrare di sapere che in realtà i negoziati sul nucleare iraniano non possono essere soltanto sul nucleare, ci sono altre questioni cruciali che non possono più essere separate.