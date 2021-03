Modello Nikkei Asia

Esattamente dieci anni fa l’allora presidente del gruppo Nikkei, Tsuneo Kita, dichiarava lo “stato d’emergenza” per il giornale finanziario più letto e tra i più antichi del Giappone. In un discorso ai dirigenti del gruppo editoriale, dice che “se vendiamo soltanto contenuti in lingua giapponese, non attrarremo mai lettori stranieri. Se non facciamo nulla, le vendite del Nikkei potrebbero continuare a diminuire, così come diminuisce la domanda interna dei lettori giapponesi”. Il momento è molto particolare: l’Amministrazione americana guidata da Barack Obama ha appena lanciato il suo “Pivot to Asia”, e l’Asia orientale sta diventando il luogo dove si muovono il business, la politica e gli interessi globali. Kita sfrutta il momento per un piano editoriale ambizioso: “Forniremo contenuti in inglese. Racconteremo l’Asia da una prospettiva asiatica”. Alla fine del 2011 esce il primo numero del Nikkei Asian Review, un settimanale impaginato per iPad che per un paio di anni è una specie di esperimento (si può scaricare gratuitamente); poi comincia a essere stampato con carta e dimensioni del magazine tradizionale, modello Economist. Quattro anni dopo il gruppo Nikkei acquisisce a sorpresa il quotidiano simbolo del mondo finanziario, il Financial Times. E’ la più grande acquisizione editoriale della storia da parte di un gruppo nipponico.

