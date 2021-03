Lo stress test della solidarietà europea

L’Europa sconta la sua politica “zero rischi”, che ha escluso, per fare un esempio, l’adozione di procedure di emergenza per l’approvazione dei vaccini. L’obiettivo era mantenere la solidarietà tra i paesi, quella che giusto un anno fa non c’era e che poi è stata costruita durante i negoziati sul sostegno economico e che ha avuto uno straordinario effetto di protezione

Con inusuale tempismo, ieri la Commissione europea ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Pfizer-BioNTech per la consegna accelerata di 10 milioni di dosi per il secondo trimestre, per un totale di dosi di questo vaccino che supera i 200 milioni. Una buona notizia in giornate nerissime di sfiducia e di stress test per la solidarietà europea, rese ancora più cupe dal bullismo oltre Manica. Il premier Boris Johnson, che ha una sala stampa nuova di zecca (e costosissima e realizzata in parte da un’azienda russa) e che ha lanciato il suo piano per una “Global Britain” che mai è sembrata tanto promettente come oggi, ripete che il vaccino AstraZeneca funziona, che viene prodotto e utilizzato in tutto il mondo, che l’Agenzia del farmaco britannica è rigorosa e rinomata, che è bello vedere una campagna vaccinale tanto rapida e tanto efficace.