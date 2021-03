C'è una parte della Francia che vorrebbe cancellare Napoleone

Per alcuni sarà il discorso più importante dell’anno, per altri, addirittura, il più importante del quinquennio, perché negli occhi dei francesi ci sono le presidenziali del 2022, e tutto ciò che può condizionarle. Il prossimo 5 maggio, in occasione del bicentenario della morte di Napoleone, il presidente Emmanuel Macron sarà chiamato a un grande esercizio di equilibrio per commemorare il primo imperatore di Francia, finito al centro di una spietata “guerra memoriale” che oppone napoleonisti pronti a celebrarlo con libri, mostre e documentari, e quelli che lo ricordano soltanto per aver ripristinato la schiavitù. Dei primi fa parte Thierry Lentz, direttore della Fondation Napoléon. “L’agenda di quelli che entrano in azione è volta a promuovere la cancel culture e il disamore per la nazione. L’imperatore è il loro bersaglio ideale dopo le prove generali con Colbert e Giovanna d’Arco”, dice Lentz. Il riferimento è a Franco Lollia, attivista della brigade antinégrophobie, che di recente ha imbrattato la statua di Colbert davanti all’Assemblea nazionale con la scritta “Négrophobie d’État”, ma anche alla statua equestre di Napoleone insozzata a La Roche-sur-Yon e a quella della moglie Giuseppina, abbattuta a Fort-de-France, in Martinica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni