Quanto costerebbe al Pd l'ingresso dei 5s tra i S&D? Moltissimo

I Socialisti & Democratici o Renew Europe? Approfittando delle mosse di Viktor Orbán per costruire un gruppo delle destre sovraniste, il Movimento 5 stelle è tornato a cercare di accasarsi al Parlamento europeo per uscire dal limbo dei non-iscritti. Confermando tutta la sua malleabilità ideologica, la delegazione grillina sta bussando a due porte molto diverse: quella socialista e quella liberale. Ma se gli italiani di Renew (Italia Viva e +Europa) daranno battaglia per fermarlo sull’uscio del loro gruppo, una parte del Partito democratico sembra disponibile a farlo entrare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni