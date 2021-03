Meghan e Harry fanno le vittime della Royal family disfunzionale

Il duca e la duchessa di Sussex spaccano il mondo in due: chi ci crede e chi no

"A un certo punto non volevo più essere viva”. “Non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle”, dicevano (razzisti?) della pelle di Archie. “Kate mi ha fatta piangere”. “Mio padre ha smesso di rispondere alle mie chiamate”. William? “Il nostro rapporto è distante al momento”. La Duchess Difficult, secondo il nomignolo, e l’Ostaggio, altro nomignolo feroce, hanno picchiato duro e hanno diviso tutti. Del resto per farsi ascoltare la sera dell’All Star Game bisogna avere qualcosa di forte. E niente di meglio che fare le vittime contro i malvagi e la Regina cattiva (a patto di convincere tutti a stare dalla tua parte, ma non è così facile). Razzismo, rispetto, essere giovane donna pop e di genetica multipla in un mondo ossessionato dalla dinastia.