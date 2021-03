Gli europei con il pass verde in tasca

La Commissione europea ha annunciato lunedì che il 17 marzo presenterà una proposta legislativa per introdurre un certificato vaccinale che consenta ai cittadini di circolare liberamente nell’Ue, una volta che saranno stati effettivamente vaccinati contro il Covid-19. Ursula von der Leyen fino alla scorsa settimana riteneva che non fosse ancora giunto il momento e che al massimo si potesse introdurre un certificato a fini sanitari. Dopo le pressioni di alcuni paesi del sud e la minaccia di alcuni leader di optare per passaporti bilaterali, la presidente della Commissione ha cambiato idea. “Il pass verde digitale dovrebbe facilitare la vita degli europei”, ha detto von der Leyen.

