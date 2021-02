Il senso dell'impeachment 2

Si è aperto il procedimento di messa in stato d’accusa al Senato americano, il secondo a carico di Donald Trump: il primo non portò all’impeachment dell’allora presidente americano (si è concluso nei giorni in cui scoppiava l’epidemia, l’anno scorso), ed è molto improbabile che il secondo abbia un esito differente. Per di più Trump non è più il presidente: questo non soltanto significa che il procedimento sia diverso (a presiedere il processo, tanto per dire una differenza, non c’è il presidente della Corte suprema Roberts) ma c’è anche molta incertezza tra i giuristi che si interrogano sulla costituzionalità o no dell’impeachment a un presidente che non è più presidente.

