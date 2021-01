Il report che Di Stefano dovrebbe leggere per capire il Venezuela di Maduro

“Il popolo venezuelano non ha votato Guaidó alle elezioni presidenziali, quindi ovvio che non lo possiamo riconoscere”. Di nuovo stuzzicato a Porta a porta sulla ambiguità del governo italiano di fronte al Venezuela, Manlio Di Stefano, il sottosegretario agli Esteri del Movimento cinque stelle già famoso per essere andato a Caracas a convincere gli italo-venezuelani che si stava meglio con Maduro che in Italia, ci è ricascato. Anche di fronte all’osservazione che la Casa Bianca passa da Trump e Biden, ma il riconoscimento americano per il presidente ad interim espresso dall’ultima Assemblea Nazionale democraticamente eletta resta. “Siccome non amo banalizzare – ha pure insistito – parliamo di quello che conosciamo”.

