L'intesa frettolosa tra Ue e Cina

Si chiama Eu-China Comprehensive Agreement on Investment, e dopo sette anni dovrebbe chiudersi oggi. In un briefing tecnico la Commissione europea dice: è il migliore di sempre. Il team di Biden aveva chiesto di aspettare, ma Merkel ha voluto chiudere i negoziati prima della fine dell'anno, come previsto. E l'Italia, ex migliore amica di Pechino, non ne sapeva niente