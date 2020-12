Come si vaccina l'Unione europea

Mentre si attende il 29 dicembre, giorno in cui l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, concluderà la sua valutazione del vaccino di Pfizer/BioNTech contro il Covid-19, i paesi dell’Unione europea tentano di organizzarsi per fare in modo che, non appena possibile, la vaccinazione abbia inizio. La Commissione ha proposto delle linee guida già a ottobre, si è impegnata a concludere i contratti con le case farmaceutiche per fare in modo che la maggior parte della popolazione europea possa vaccinarsi e ha stabilito che a ogni stato sarà garantita una parità di accesso alle dosi, in base alla popolazione, a partire dallo stesso giorno. Ma, dice la Commissione, considerando che all’inizio la disponibilità sarà molto limitata, spetterà agli stati stabilire chi vaccinare per primo, assicurare le infrastrutture e l’accessibilità, garantire la formazione del personale, i requisiti di stoccaggio e trasporto: questo vaccino ha bisogno di una conservazione speciale, a -70 gradi.

