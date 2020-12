Così Trump fa perdere il Senato ai repubblicani

La farsa del complotto potrebbe costare la Georgia ai repubblicani, ma rende molti soldi a Trump. Tanto esce sconfitto il partito, non lui.

È il 3 dicembre, è passato un mese dalle elezioni vinte da Joe Biden e negli Stati Uniti si parla molto delle strategie elettorali di Donald Trump, che non lascia mai il centro della scena, anche se si è ritirato in una clausura rancorosa dentro la Casa Bianca da quando è stato battuto. Se ne parla molto perché a questo punto i piani elettorali di Trump sono molto diversi dai piani del Partito repubblicano, anzi sono dannosi per i repubblicani. Il partito attende con ansia il risultato dei due ballottaggi del 5 gennaio nello stato della Georgia, che tradizionalmente vota repubblicano ma che alle presidenziali ha cambiato segno ed è passato, con una svolta storica, ai democratici.

