Ehi sinistra, la tua intolleranza si vede. Due chiacchiere con la “cancellata” Moore

“Mi sento come se avessi interrotto una relazione molesta”. La voce di Suzanne Moore si fa largo tra le tonsille infiammate – grazie al cielo non è Covid, annuncia felice – e con la considerevole energia di cui è comunque capace racconta queste ultime giornate tra febbre alta e quell’impagabile “senso di liberazione” da porta sbattuta. E che porta: con enorme clamore, la columnist superstar se n’è andata dal Guardian, giornale talmente liberal che ormai a suo avviso non ci si può più scrivere sopra nulla, per iniziare nuove misteriose avventure sulla carta stampata, il più possibile fuori dalla sfera dei social.

