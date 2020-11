L'ambizione spaziale di Pechino è anche politica

Questa potrebbe essere la settimana che cambierà il rapporto con il nostro satellite più importante, la luna. Se tutto va secondo i piani, oggi dovrebbe partire la missione cinese Chang’e-5, parte di una serie di viaggi sulla luna che mirano, come esplicitato anche dalla China national Space administration (Cnsa), l’agenzia spaziale di Pechino, alla costruzione di una base permanente umana sulla luna entro il 2030: il primo passo per l’esplorazione umana di marte. Già nel gennaio dello scorso anno la Cina era riuscita a far atterrare il suo rover per la prima volta sulla superficie nascosta della luna, con un risultato straordinario per un’agenzia spaziale che non ha mai partecipato a progetti multilaterali come la Stazione spaziale internazionale ed è sempre stata sottovalutata, in qualche modo, dalla comunità internazionale. E invece, soprattutto dopo la missione lunare dell’anno scorso, Pechino ha riaperto ufficialmente una “corsa allo spazio” contemporanea con l’America. Che si arricchisce, domani, di un nuovo capitolo. Come di molte missioni cinesi, di Chang’e-5 si sanno poche cose certe: il lancio avverrà dalla base spaziale dell’isola di Hainan, la sonda sarà in esplorazione per un giorno lunare (quattordici giorni terrestri) e poi tornerà sulla terra con numerosi campioni lunari di un lato sconosciuto del nostro satellite. La Cina sarà quindi il terzo paese al mondo, dopo l’America e la Russia, ad avere a disposizione materiale lunare da studiare. Ma è dal 1976, con la missione sovietica Luna 24, che i campioni lunari non vengono prelevati e riportati sulla terra e con la tecnologia di oggi gli scienziati si aspettano molto: “E’ una missione molto ambiziosa”, ha detto al New York Times David S. Draper, vicecapo degli scienziati della Nasa.

L’ostinazione cinese sui progetti spaziali ha due direttrici. Da un lato c’è l’aspetto scientifico e tecnologico, essenziale per un paese che ha bisogno di nuove scoperte (per esempio di materiali, di terre rare). Dall’altro c’è la propaganda e il ruolo di influenza strategica globale.

