Quel che resta del giorno

Per contenere la tensione, molti funzionari locali di molti stati hanno deciso che, anche laddove ci sia obbligo di mascherina, faranno votare anche senza, magari in un’area apposita: è un modo per evitare discussioni ai seggi, hanno raccontato alcuni al Financial Times, visto che la mascherina è stata talmente politicizzata che metterla o no è già una dichiarazione di voto.