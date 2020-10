Un'inchiesta su Frontex, l'agenzia Ue che nessuno controlla

Bruxelles. Frontex è l'agenzia dei guardacoste e guardia frontiere dell'Unione europea e, secondo un'inchiesta condotta da Bellingcat insieme a altri media, i suoi assetti navali hanno preso parte direttamente o indirettamente a delle operazioni di respingimento illegale di migranti e rifugiati al largo della Grecia. Da marzo ad agosto, le navi di Frontex sarebbero state attivamente coinvolte in un respingimento alla frontiera marittima greco-turca nel Mar Egeo, sarebbero state presenti in un secondo episodio e si trovavano nelle vicinanze di altri quattro incidenti. All'operazione Poseidon di Frontex partecipano tutti gli stati membri dell'Ue con personale e imbarcazioni di vario tipo, in stretto contatto con la polizia e la guardia costiera della Grecia. L'episodio più grave sarebbe avvenuto l'8 giugno, quando una nave rumena che opera sotto bandiera Frontex è intervenuta per bloccare un gommone al largo dell'isola di Lesbos. Video, foto, posizioni satellitari: con i suoi metodi, Bellingcat ha dimostrato che l'imbarcazione MAI1103 rumena ha spinto migranti e rifugiati oltre la frontiera marittima turca, anche grazie a un trucchetto utilizzato regolarmente dalla guardia costiera greca, quello di creare onde artificiali. Invece di salvare vite umane in pericolo, una nave di Frontex le ha messe in una condizione di maggiore pericolo in termini di naufragio (alla fine sono stati i guardacoste turchi a salvare i migranti). Cosa ancor più grave: un'agenzia dell'Ue ha violato il diritto internazionale e la legislazione europea che vieta i respingimenti.

