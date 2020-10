Dalla Corte Ue una nuova condanna per Orban. Ma la sua tattica non cambia

I giudici di Lussemburgo hanno bocciato la legge sull'istruzione superiore che ha colpito l'università di Soros. Per il premier ungherese è solo l'ultima condanna delle istituzioni europee. Ma le sue mosse funzionano e minano lo stato di diritto

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato nuovamente Viktor Orban per la sua deriva autoritaria e illiberale, nell'ennesima sentenza che mette in discussione il rispetto dei principi dello stato di diritto da parte dell'Ungheria. I giudici di Lussemburgo questa volta hanno preso di mira la legge sull'istruzione superiore, che il governo Orban aveva introdotto nel 2017 per spingere fuori dal paese la Central Europea University di George Soros. La Commissione europea aveva aperto una procedura di infrazione, senza riuscire a convincere Orban a fare marcia indietro. La Corte di giustizia dell'Ue ha confermato che la legge sull'istruzione superiore viola il diritto comunitario.

Pubblicità

Pubblicità