Evitare maramaldismi su Trump, l'America è nella fase più buia della transizione

C’è stato un grande rinfaccio collettivo alla notizia del tampone positivo al coronavirus del presidente americano Donald Trump, un grande momento “I told you so”, hai fatto il furbo e guarda adesso. Ma in questa notizia c’è molto di più. Gli Stati Uniti arrivano a quella giuntura critica che è il momento del voto presidenziale e di un probabile passaggio di consegne da un’Amministrazione a un’altra da farsi nel giro di quattro mesi e ci arrivano nell’incertezza totale. Non sappiamo come starà Trump nei prossimi giorni, non sappiamo se è in grado di fare l’ultimo mese di campagna elettorale, non sappiamo se e come i nemici degli Stati Uniti sfrutteranno questo momento di distrazione e di debolezza. In teoria il venticinquesimo emendamento prevede che il vice Mike Pence (subito testato, è negativo come anche lo sfidante Joe Biden) prenda il posto di Trump nel caso stia troppo male per fare il presidente e che poi gli consegni il potere appena starà meglio, ma è chiaro a tutti che Trump e Pence non sono la stessa persona e che l’esercizio provvisorio da parte del vice sarebbe differente rispetto al presidente eletto. Se questo periodo di incertezza si prolungasse, ci sarebbero problemi fuori dai confini?

Pubblicità

Pubblicità