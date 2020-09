Ivanka e le tasse di papà

Per anni ci siamo chiesti perché Donald Trump non volesse rendere pubblica la sua dichiarazione dei redditi: perché non aveva pagato le tasse? Perché vedendo i numeri avremmo capito che non era un imprenditore di successo come voleva farci credere? Perché aveva fatto delle deduzioni non consentite? Lo scoop del New York Times pubblicato domenica sera risponde: per tutte queste ragioni. In particolare l’ultima, quella relativa alle deduzioni, rischia di inguaiare Ivanka, la figlia adorata di Trump, che lui protegge e vuole sempre al suo fianco – ricambiato: Ivanka è considerata l’unica in grado, quando vuole, di far ragionare il presidente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni