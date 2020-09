Insistere sul "crimine" contro Navalny

Milano. Mike Pompeo, segretario di stato americano, ha detto che c’è una “possibilità consistente” che l’avvelenamento di Alexei Navalny sia stato organizzato da funzionari russi. Il tentativo di uccidere gli oppositori politici mette “un marchio nero” su un paese, “non è così che i paesi normali operano”, ha detto Pompeo, che in un comunicato congiunto del G7 ha chiesto trasparenza da parte della Russia. “Faremo la nostra parte per fare tutto quel che è necessario per ridurre il rischio che questi episodi si ripetano”, ha detto il segretario di stato, offrendo collaborazione all’Unione europea. Pompeo non attacca direttamente il Cremlino ma si distacca anche da quel che aveva detto il suo capo, Donald Trump, fermo sulla posizione: non ci sono ancora prove di quel che è accaduto a Navalny.

