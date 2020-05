Milano. Il Senato francese ha bocciato la fase due proposta dal governo, ma si tratta di un voto simbolico che non ha effetti concreti – non li aveva nemmeno il voto a maggioranza dell’Assemblea nazionale che ha approvato la fase due a fine aprile. Il voto del Senato però è stato “un avvertimento” scrive il Monde, un modo per far emergere una questione cruciale del nuovo patto social-istituzionale di quest’epoca pandemica: il rapporto tra governo centrale e amministratori locali, il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.