Il superpoliziotto antinarcos accusato di aver preso milioni dai narcos

Milano. Quando, una settimana fa, la polizia americana ha arrestato a Dallas Genaro García Luna con l’accusa di aver ricevuto milioni di dollari dai narcotrafficanti, per i messicani è stato come scoprire che Sherlock Holmes era sempre stato in combutta con Moriarty, o che l’assassino in realtà era Hercule Poirot. Genaro García Luna, ex capo della polizia del Messico ed ex ministro della Pubblica Sicurezza dal 2006 al 2012, è stato l’uomo che ha architettato e gestito la guerra al...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.