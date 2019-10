Altri quattro anni di PiS

Varsavia. Il partito nazionalista PiS (Diritto e giustizia) ha vinto le elezioni di domenica in Polonia. Secondo gli exit poll, i risultati definitivi dovrebbero arrivare martedì, il PiS ha ottenuto il 43,6 per cento, seguito da Ko (Coalizione civica) al 27,4 per cento e da Lewica (Sinistra) all’11,9. Al partito di Jaroslaw Kaczynski andrebbero 239 seggi su 460, sufficienti per ottenere la maggioranza assoluta. L’affluenza, già in crescita alle europee di maggio, è stata al 61 per cento, il dato...

