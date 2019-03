“Non ci sono pasti gratis”. L’avvertimento europeo sulla laison Italia-Cina

Bruxelles. Timidamente, anche l’Unione europea si sta risvegliando di fronte a una Cina sempre più assertiva, pronta ad affermare il suo dominio economico, tecnologico e politico, sfruttando le debolezze di alcuni stati membri per ingabbiarli nella sua Nuova via della seta. La Commissione di Jean-Claude Juncker ha adottato oggi una comunicazione per rivedere la strategia dell’Ue nelle relazioni con la Cina, definendo Pechino come un “partner” in alcuni settori, ma anche come “concorrente economico” e “rivale politico” da cui gli...

