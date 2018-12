Per la Cina sono campi di rieducazione, il resto del mondo li chiama gulag

Roma. Abel Amantay, un kazako cittadino cinese, era tornato l’anno scorso nello Xinjiang per registrare il suo permesso di lavoro all’estero. Era stato arrestato e deportato in uno di quelli che in Cina chiamano “centri di formazione professionale”, costruiti dal governo della regione autonoma dello Xinjiang “per la popolazione locale legata ad attività estremiste o terroristiche”. Secondo quanto riportato da Emily Feng sul Financial Times di ieri, “dopo aver finalmente ottenuto il permesso per entrare nella struttura, il padre di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.