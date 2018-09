C'è stata una sparatoria in Maryland. La polizia parla di diverse persone colpite e le autorità invitano la popolazione della zona a mettersi al riparo. Secondo quanto riferito da Cnn e Abc, un uomo armato avrebbe ucciso tre persone e ne avrebbe ferite altre due. Un funzionario delle forze dell'ordine ha confermato all'Associated Press che i morti sono tre.

No one is allowed in or out of Perryman Rd. Just spoke to those folks on the phone bc they weren’t allowed to walk all the way to meet me. They said they have been stuck here since the shooting and are scared after police told them they are looking for suspects @WMAR2News pic.twitter.com/rS1tsCK2dD