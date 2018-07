Roma. Solo il 3,5 per cento degli spagnoli indica l’immigrazione come uno dei problemi del paese. Non è un problema e non è nemmeno una preoccupazione, dice l’istituto di sondaggi Cis. Eppure, dal primo gennaio al 25 luglio del 2018 sono arrivati 20.992 migranti via mare e se a questi vengono aggiunti i 3.125 giunti via terra, superano di molto – secondo l’agenzia delle Nazioni unite International organization for migrations – il totale delle persone sbarcate nei porti italiani che,...

