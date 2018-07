Un giudice della Corte diventa l’icona della resistenza polacca al PiS

Roma. Lei resisterà, perché in questo momento è lei che rappresenta la legge e finora la legge è dalla sua parte. Malgorzata (si pronuncia Maugozhata) Gersdorf, presidente della Corte suprema, oggi mattina si è presentata a lavoro, eppure per il governo polacco e per la nuova norma entrata in vigore da martedì, lei non può più svolgere il suo compito. E’ stata mandata in pensione perché così vuole la riforma firmata dal presidente della Repubblica, Andrzej Duda, all’inizio della settimana....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.