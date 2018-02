Gli infiltrati tunisini

Roma. Due giornalisti italiani, Lorenzo Tondo e Piero Messina, scrivono sul Guardian che il 29 novembre scorso l’Interpol ha mandato al ministero dell’Interno italiano una lista di cinquanta terroristi tunisini dello Stato islamico arrivati in Italia via mare tra luglio e ottobre dell’anno scorso per compiere attentati in Europa. Il ministero ha però subito smentito l’allarme: “Non trova alcun riscontro l’informazione di cinquanta combattenti stranieri approdati sulle coste italiane appartenenti all’Isis e pronti a compiere attentati”. La smentita del ministero...

