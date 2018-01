"Non facciamoci bullizzare", dice la Tory anti Brexit meno mansueta di Westminster

Londra. Il ritratto della Thatcher in stile Andy Warhol appeso nell’ufficio di Anna Soubry ha i colori più tenui dell’originale, quasi zuccherini. “Non dobbiamo mai farci bullizzare”, trilla allegra la deputata conservatrice aguzzando gli occhi azzurri, e per un momento sembrerebbe quasi alludere al fatto di essere donna. In realtà si riferisce ad un’altra categoria che sta vivendo una gloriosa stagione di riscatto: gli europeisti britannici. La Soubry, ex ministro per l’Industria con David Cameron, è lontana dal federalismo sognante...

