Inflazione e populismo, un copione già visto

La realtà, però, è che in entrambi i casi non c’è merito né colpa del governo. L’aumento dei prezzi è il prodotto di uno choc esogeno, come quello energetico, e la discesa dell’inflazione al suo target “naturale” è un compito che spetta alla Bce. Non è un caso che l’inflazione stia aumentando in tutti i paesi europei e per lo stesso motivo: l’aumento del prezzo dell’energia, per le note cause geopolitiche. La Spagna, portata a improbabile esempio di controllo dei prezzi energetici, ha l’inflazione più alta dell’eurozona: a settembre è salita al 4,9 per cento (5 per cento se si considera l’Ipca, che in Italia è al 4,1 per cento), trainata proprio dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici (+21,6 per cento). Ciò che i dati sull’inflazione ci dicono, in realtà, è che nella Bce si rafforzerà la posizione di chi nel Consiglio direttivo chiederà un rialzo dei tassi già a ottobre. Ma non c’è dubbio che nell’anno elettorale, tutte le forze politiche, di governo e di opposizione, saranno unite nella protesta contro la “stretta” monetaria della Bce. Anche se è lo strumento che serve a stroncare l’inflazione.