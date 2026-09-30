L'inflazione balza al 4,2 per cento: raddoppiano quasi i prezzi di cibo e beni per la casa

Continuano a crescere in modo marcato i prezzi dei beni alimentari e di quelli per la cura della casa e della persona. Nell’ultimo mese, l’aumento tendenziale dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa è quasi raddoppiato, passando da +0,9 per cento a +1,7 per cento. È uno dei dati più rilevanti contenuti nell’ultimo comunicato stampa dell’Istat sui prezzi al consumo, diffuso oggi sulla base delle stime preliminari.