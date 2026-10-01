Il grillismo cede ancora sugli inceneritori

Il primo sindaco eletto con il movimento 5 Stelle in una città importante, Parma, è stato Federico Pizzarotti. Ma la sua luna di miele non con la città, che anzi gli ha riconosciuto una discreta capacità, ma con il suo movimento di appartenenza è durata pochi mesi. Lette le carte e studiato il progetto, Pizzarotti decise di non rompere il contratto con Iren per la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore. Esattamente il contrario di quanto promesso in campagna elettorale e di quanto contenuto nei programmi elettorali dei 5 Stelle in tutta Italia. Virginia Raggi, ex sindaca della Capitale, ancora oggi fa la guerra a Roberto Gualtieri, che ne sta costruendo uno al servizio di Roma. I termovalorizzatori, macchine complesse che bruciano quella parte dei rifiuti urbani non recuperabile, producendo elettricità e spesso calore, sono la bestia nera dei 5 Stelle. Da quelle parti si pensa che i rifiuti possano evaporare nel nulla.